58 Schulwegunfälle: Hohe Zahl muss aufrütteln!

Der erste Schultag ist für Kinder ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Dazu gehört auch, den Weg zur Schule möglichst sicher bewältigen zu können. Eltern sollten deshalb nicht bis zum Schulbeginn warten, sondern gemeinsam mit ihrem Kind frühzeitig üben. Auch wenn – wie in vielen Gemeinden – eigene Schülerlotsen arbeiten. Am besten wird der Schulweg zunächst gemeinsam erkundet. Dabei geht es nicht um die kürzeste Strecke, sondern um die sicherste. Ein Weg mit guten Gehwegen, wenigen Straßenüberquerungen und übersichtlichen Kreuzungen ist meist die bessere Wahl.