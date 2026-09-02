Bereits 50 Bienenarten am Kaunergrat nachgewiesen

Rund 700 Arten von Wildbienen gibt es quer durch ganz Österreich. Davon kommen in Tirol rund 400 vor. An den Sonnenhängen in Fließ werden die Insekten aktuell näher unter die Lupe genommen. Die Forscher ziehen zur Halbzeit eine Bilanz.
Der Naturpark Kaunergrat führt heuer erstmals eine Erhebung der Wildbienen an den Fließer Sonnenhängen durch. Bereits zur Halbzeit der Erhebung wurden 50 Arten nachgewiesen, darunter einige seltene Spezialisten wie die Rote Schneckenhausbiene.
400 Arten in Tirol
Diese gilt als Indikator für eine noch weitgehend intakte Natur. In Österreich gibt es rund 700 Wildbienenarten, von denen etwa 400 in Tirol vorkommen. Wildbienen sind für die Bestäubung eines großen Teils der Nahrungsmittel wichtig.
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