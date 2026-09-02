Young Female Driver Ejected from Car on the Highway

A 29-year-old Serbian woman from Wels was driving her car on the A1 Westautobahn toward Vienna around 10 p.m. on Tuesday. A 32-year-old Serbian man, also from Wels, was in the passenger seat. Near Eberstalzell, the 29-year-old lost control of the vehicle and veered off the road while traveling at excessive speed. The vehicle then crashed into a fence located in the roadside ditch.

Thrown from the car

The force of the impact threw the driver from the vehicle. The 29-year-old was seriously injured in the accident and, after receiving first aid, was admitted to Wels-Grieskirchen Hospital. The 32-year-old passenger, who sustained injuries of an unspecified severity, was also taken to Wels-Grieskirchen Hospital. The exact circumstances of the accident are still under investigation.