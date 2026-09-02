Speeding
Young Female Driver Ejected from Car on the Highway
A 29-year-old Serbian woman lost control of her car in Upper Austria early Wednesday morning and veered off the road while driving at excessive speed. When the small car crashed into a fence, the young woman was also thrown from the vehicle. She suffered serious injuries, while her passenger (32) sustained minor injuries.
A 29-year-old Serbian woman from Wels was driving her car on the A1 Westautobahn toward Vienna around 10 p.m. on Tuesday. A 32-year-old Serbian man, also from Wels, was in the passenger seat. Near Eberstalzell, the 29-year-old lost control of the vehicle and veered off the road while traveling at excessive speed. The vehicle then crashed into a fence located in the roadside ditch.
Thrown from the car
The force of the impact threw the driver from the vehicle. The 29-year-old was seriously injured in the accident and, after receiving first aid, was admitted to Wels-Grieskirchen Hospital. The 32-year-old passenger, who sustained injuries of an unspecified severity, was also taken to Wels-Grieskirchen Hospital. The exact circumstances of the accident are still under investigation.
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