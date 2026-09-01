Unfall nach Bremsmanöver forderte einen Verletzten

Mit Verletzungen ins Spital gebracht

Der dritte Lenker konnte jedoch nicht mehr schnell genug reagieren: Der 70-jährige Deutsche prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des stehenden Fahrzeugs. Dabei wurde der 70-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein.