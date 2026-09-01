Unfall nach Bremsmanöver forderte einen Verletzten

Drei Pkw waren Dienstagmittag in Tirol in einen Auffahrunfall verwickelt. Ein 70-jähriger Deutscher wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war zeitweise nur wechselseitig befahrbar.
Gegen 12.25 Uhr kam es am Dienstag auf der B172 bei Niederndorf zu dem folgenschweren Auffahrunfall mit drei Pkw.
Bremsmanöver sorgte für Crash
„Ein 46-jähriger Deutscher bremste seinen Wagen plötzlich ab. Der unmittelbar dahinter fahrende 63-jährige Österreicher konnte noch rechtzeitig anhalten“, heißt es seitens der Polizei.
Mit Verletzungen ins Spital gebracht
Der dritte Lenker konnte jedoch nicht mehr schnell genug reagieren: Der 70-jährige Deutsche prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des stehenden Fahrzeugs. Dabei wurde der 70-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein.
An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten war die B172 im betroffenen Bereich zeitweise nur wechselseitig befahrbar.
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