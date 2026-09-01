Retracting His Retirement: Karl Is Staying on After All

Highlight: Home World Championships

The result: The five-time world champion is continuing his career. “It was a long and difficult journey to get from regional cup races all the way to the top of the world. I’ve been snowboarding for 30 years now, so many things have supposedly become a matter of course. But my recent experiences have shown me that you can’t take anything for granted. I’ve come to appreciate once again just how much support I’ve received over the years—something that’s anything but a given. Now I’m looking forward to continuing my career. With the World Championships on home soil in Montafon, the next big highlight is already coming up this March,” says Karl.



