"Stick with the last"
Retracting His Retirement: Karl Is Staying on After All
It’s a classic case of retracting a retirement: Benjamin Karl isn’t done with professional snowboarding after all. He’s continuing his highly successful career.
After the end of last season—during which Benjamin Karl won his second Olympic gold medal in the parallel giant slalom in Livigno, following his victory in Beijing 2022—the Lower Austrian toyed with the idea of switching to competitive cycling. “Over the summer, however, a few things happened that were completely unforeseeable. On top of that, the feeling has grown much stronger that I’m simply a snowboarder who enjoys riding a bike,” explains Benjamin Karl.
Highlight: Home World Championships
The result: The five-time world champion is continuing his career. “It was a long and difficult journey to get from regional cup races all the way to the top of the world. I’ve been snowboarding for 30 years now, so many things have supposedly become a matter of course. But my recent experiences have shown me that you can’t take anything for granted. I’ve come to appreciate once again just how much support I’ve received over the years—something that’s anything but a given. Now I’m looking forward to continuing my career. With the World Championships on home soil in Montafon, the next big highlight is already coming up this March,” says Karl.
More details coming soon!
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