ServusTV blickt auf die „Herzensmarken“ des Landes

Wie steht es um einheimische Marken im Direktvergleich zu internationalen? Sind wir hierzulande manchmal zu zaghaft oder bürokratisch und sollten manche Dinge viel friktionsfreier und leichter umsetzen können?

Österreichische Marken und Unternehmen stehen noch viel besser da, als man oft den Eindruck hat. Da sind tolle Unternehmer und super Teams dahinter, die wirklich etwas bewegen wollen - und das haben wir in allen Unternehmen, in denen wir waren, gespürt. Also wir brauchen uns da nicht verstecken und unsere Sendung soll auch einen Beitrag dazu leisten. Klar, jeder Unternehmer boxt sich seinen Weg durch viele bürokratische Hürden und wir sind uns alle einig, dass es besser wäre, wenn wir uns auf die Kernaufgaben konzentrieren können, aber wir haben wirklich nirgends auch nur ein Wort des Suderns gehört.