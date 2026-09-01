Kjaergaard in Ligue 1
After seven years, a chapter in Salzburg comes to an end
Maurits Kjaergaard and Red Bull Salzburg are parting ways. The Dane is leaving the Austrian Bundesliga club after seven years and is moving to Ligue 1.
That’s it! Maurits Kjaergaard is leaving FC Red Bull Salzburg for good. As is well known, the Dane had wanted to leave the Bundesliga club for quite some time, and the transfer finally went through shortly before the end of the transfer window. After 136 games, 19 goals, and 33 assists, the Kjaergaard chapter comes to an end after seven years in the City of Mozart. “When I came here so many years ago, I was practically still a little boy. Now I’m leaving as a mature man and player. At FC Red Bull Salzburg, I not only received my athletic training but was also able to grow as a person, for which I am very grateful to everyone here at the club. Today I’m closing a wonderful chapter in my life and setting out to open a new one,” the 23-year-old is quoted as saying in a club press release.
Kjaergaard played no role under Röhl
This season, the midfielder has made only three competitive appearances; under coach Danny Röhl, he no longer played a role, partly due to his desire to transfer. Now, like his compatriot Mads Bidstrup (to Lyon) and Mamady Diambou (new at Stade Brest), he is moving to France’s Ligue 1. Kjaergaard is signing with OSC Lille, currently third in the standings. His future coach is Davide Ancelotti, son of Brazil national team manager Carlo. Lille also has a legendary French striker under contract in Olivier Giroud.
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