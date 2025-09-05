Diese neun Planeten kreisen seit zehn Jahren

Mit dem interaktiven Spielformat „Bitte spiel mich“ hat das neunköpfige Kollektiv vor zehn Jahren seine Premiere gefeiert. „Damals hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir die Produktion zehn Jahre später immer noch im Programm haben“, sagt Nora Köhler. Denn gleich die erste Zusammenarbeit wurde zum Langzeiterfolg, der mit immer neuen Spielerinnen in neuen Folgen auf die Bühne gebracht wird – so auch in der kommenden Saison.