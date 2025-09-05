Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirische Künstler

Diese neun Planeten kreisen seit zehn Jahren

Kultur
05.09.2025 09:51
(Bild: Johanne Lamprecht)

Das neunköpfige Grazer Performancekollektiv Planetenparty Prinzip feiert runden Geburtstag und startet mit einem stolzen Erbe in die neue Saison.

0 Kommentare

Mit dem interaktiven Spielformat „Bitte spiel mich“ hat das neunköpfige Kollektiv vor zehn Jahren seine Premiere gefeiert. „Damals hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir die Produktion zehn Jahre später immer noch im Programm haben“, sagt Nora Köhler. Denn gleich die erste Zusammenarbeit wurde zum Langzeiterfolg, der mit immer neuen Spielerinnen in neuen Folgen auf die Bühne gebracht wird – so auch in der kommenden Saison.

Überhaupt verfügen die Planeten über ein stolzes Erbe an Projekten, die sie ob der großen Nachfrage über mehrere Jahre spielen: So lädt man etwa nach 20 ausverkauften Vorstellungen im Vorjahr auch in der kommenden Saison in die „Geisterbahn“ im Grazer Schloßbergstollen, wo sich die Besucher ihren inneren Ängsten stellen können.

Dauerbrenner „Bitte Spiel mich!“
Dauerbrenner „Bitte Spiel mich!“(Bild: Clemens Nestroy)

Und auch die pointierte Kinoperformance „Film Beige“ über die virtuellen Abbilder unseres Lebens wird wieder aufgenommen.

Es sind nur drei Beispiele für die spannenden Arbeiten, die die Planeten seit zehn Jahren abliefern. Stets suchen sie neue Geschichten und dafür passende innovative Formate – vom interaktiven Spiel bis zur Busfahrt zum Galgen. So soll es auch in der kommenden Saison sein. 

Lesen Sie auch:
„Geisterbahn“ mit David Valentek, Moritz Ostanek, Alexander Benke, Martin Brachvogel und Yvonne ...
Planetenparty Prinzip
Geisterbahnfahrt im Schloßberg wie ein 5D-Kino
30.11.2024
Performance in Graz
Wenn ein virtuelles Wesen von der Leinwand steigt
11.10.2024

Im Oktober stellen sie eine neue Großproduktion vor: Gemeinsam mit dem Theater im Bahnhof beschäftigen sie sich in „Erben – Wer kriegt das Haus?“ mit der Frage nach der gerechten Verteilung von Geld. „In dieser Produktion stehen erstmals seit zehn Jahren wieder alle neun Planeten gemeinsam auf der Bühne“, sagt Moritz Ostanek. Das Erbe wächst also weiter.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Mehr Kultur
„Schmutzige Hände“
In der Josefstadt frisst die Revolution ihre Väter
Steirische Künstler
Diese neun Planeten kreisen seit zehn Jahren
Akademietheater-Kritik
„bumm tschak“: Der Henker müht sich zum Schafott
Neues Album: „Forever“
RAF Camora: Zwischen Raben und Erinnerungen
„Who Is The Sky?“
David Byrne: Die Sommerplatte für die Bourgeoisie
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf