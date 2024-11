Geisterbahnfahrt im Schloßberg wie ein 5D-Kino

Schweben in der Dunkelheit

Des Sehsinns beraubt, schwebt man durch den Stollen. Waren es zehn Minuten oder zwanzig? Umso größer ist die Aufregung, als am Horizont plötzlich rote Augen auftauchen und immer näher kommen. Sie schweben am Publikum vorbei, aber der Spuk ist gleich vorüber, als die Lampen angehen und das Ensemble (David Valentek, Moritz Ostanek, Alexander Benke, Martin Brachvogel und Yvonne Klamant) im Hotelpagen-Kostüm erscheint.