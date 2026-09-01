Seekirchen Defeats Wallern – Pinzgau Still Winless!

Upper Austrian clubs suffered clear defeats at the hands of their Salzburg counterparts in the top matches of the Regionalliga Nord. Seekirchen took the wind out of league-leading Wallern’s sails with a 3-0 win and has finally established itself in the new league. The Ried Amateure also couldn’t get a foothold against Kuchl and lost 0–3. Check out the video for the highlights of the games.