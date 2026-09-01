“A law that doesn’t work? I can make one of those, too!”

In the next episode of “What Now? The ‘Krone’ Summer Interview,” Green Party Chairwoman Leonore Gewessler will answer questions from krone.tv news director Katia Wagner and Christian Nusser, political editor of the “Krone.” How does she view the climate change skepticism among FPÖ voters? Does she feel partly responsible for the lackluster budget due to her work as minister—and what does she hold against her successor, Norbert Totschnig?