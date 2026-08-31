2026 U.S. Open
Rodionov Impresses in Main Draw Debut in New York
Strong performance by Jurij Rodionov: The Austrian, who made it through qualifying for the first time at the US Open on his fifth attempt, defeated France’s Giovanni Mpetshi Perricard in three sets, 7-6(2), 6-0, 7-6(4), in the first round!
Rodionov secured the first set—which went without a single break—in a tiebreak and gave the serve specialist Mpetshi Perricard no chance in the second set. The third set was again evenly matched and free of breaks. Rodionov squandered four match points at 6-5 with Mpetshi Perricard serving, but then dominated the tiebreak.
Japan’s Mochizuki is his next opponent
Before his debut in the US Open main draw, Rodionov had only made it to the main draw at the French Open three times, advancing past the first round only once, in 2020. The 27-year-old will now face the winner of the match between Jakub Mensik (CZE-17) and Shintaro Mochizuki (JPN).
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