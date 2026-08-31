Bankomatkarte gestohlen und Tausende Euro erbeutet

Den Diebstahl bemerkte der 51-Jährige erst am Montag. Eine von ihm beabsichtigte bargeldlose Zahlung wurde abgelehnt. Daraufhin kontaktierte der Mann seine Bank – und musste feststellen, dass seine Karte bereits seit längerer Zeit in fremden Händen war. Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter laufen.