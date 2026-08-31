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It’s Official! Romeo Amane Is Leaving SK Rapid
The news has been all over the place, and on Tuesday it will be official: Romeo Amane is leaving SK Rapid! The 23-year-old midfielder is heading to Belgium for a transfer fee that, according to “Krone,” is significantly higher than his market value…
The 23-year-old from the Ivory Coast’s new club is not based in France or the United Kingdom, as had recently been speculated.
Rather than Olympique Marseille, Stade Rennais, RC Lens, or AFC Wrexham, it is actually RSC Anderlecht, currently in 11th place in the Jupiler League after three rounds of play.
Six to seven million euros transfer fee
The 34-time Belgian champion—though its last title came nine years ago—is expected to pay around six to seven million euros for Amane.
Amane is already in Belgium, where he is undergoing the mandatory medical exam—if it goes well, as expected, Amane will be officially presented as a new signing in Brussels on Tuesday.
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