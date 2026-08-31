Bagger im Murtal kippte im steilen Gelände um

22 Feuerwehrleute warnen mit der Bergung und Wiederaufrichtung der Baumaschine beschäftigt. Bevor diese aber mit zwei Seilwinden aufgestellt werden konnte, musste der Bagger gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden. Anschließend wurde die Maschine in Richtung Straße gezogen. Mit dem Kran der Feuerwehr wurde das Gefährt wieder auf die Straße gehoben. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.