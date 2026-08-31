Bagger im Murtal kippte im steilen Gelände um

Auf rund 1000 Metern Seehöhe kippte am Montag ein Bagger im Murtal um. 22 Feuerwehrleute waren mit der Bergung und Wiederaufrichtung der Baumaschine beschäftigt.
Am Montag wurden die Feuerwehren Rachau und Knittelfeld zu einem technischen Einsatz auf 1000 Metern Seehöhe gerufen. Im Ortsteil Rachau war ein 2,7 Tonnen schwerer Bagger während der Fahrt im steilen Gelände seitlich umgekippt. Der Lenker konnte den Bagger selbstständig verlassen.
22 Feuerwehrleute warnen mit der Bergung und Wiederaufrichtung der Baumaschine beschäftigt. Bevor diese aber mit zwei Seilwinden aufgestellt werden konnte, musste der Bagger gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden. Anschließend wurde die Maschine in Richtung Straße gezogen. Mit dem Kran der Feuerwehr wurde das Gefährt wieder auf die Straße gehoben. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
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