Viele Einreichungen! Gala für Top-Tierschützer

Wir freuen uns also darauf, Anfang Oktober fünf Gewinner zu ehren – davor hat eine Jury noch einen herausfordernden Job zu bewältigen. Es gilt, aus all den Bewerbungen großartiger Steirer jene fünf auszuwählen, die noch um das berühmte Eitzerl großartiger sind. Wie wir mit dem gestrigen Ende der Bewerbungsfrist sehen: Zur Jubiläums- Auflage gab es auch eine Rekordbeteiligung an Einsendungen, Dutzende – doppelt so viele wie im Vorjahr.