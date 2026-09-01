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Preis von Land & Krone

Viele Einreichungen! Gala für Top-Tierschützer

Steiermark
01.09.2026 07:00
Auch die großartigen Tierschützer und Betreiber von Purzel & Vicky, hier Ingrid Stracke, wurden ...
Auch die großartigen Tierschützer und Betreiber von Purzel & Vicky, hier Ingrid Stracke, wurden bereits mit dem Preis ausgezeichnet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Sensationell: Zur 10. Auflage des großen Tierschutzpreises von Land und „Krone“ gab es eine enorme Beteiligung bei der Bewerbung. 

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Zum zehnten Mal geht der große Tierschutzpreis in Kooperation von Land – unter Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer – und der „Krone“ über die Bühne. Dabei werden wunderbare Tierschützer vor den Vorhang geholt und bekommen damit endlich die Anerkennung, die ihnen so zusteht!

Zitat Icon

Ich freue mich sehr über die große Zahl, denn sie zeigt, welch hohen Stellenwert der Tierschutz bei den Steirern hat.

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer

Bild: Christian Jauschowetz

Wir freuen uns also darauf, Anfang Oktober fünf Gewinner zu ehren – davor hat eine Jury noch einen herausfordernden Job zu bewältigen. Es gilt, aus all den Bewerbungen großartiger Steirer jene fünf auszuwählen, die noch um das berühmte Eitzerl großartiger sind. Wie wir mit dem gestrigen Ende der Bewerbungsfrist sehen: Zur Jubiläums- Auflage gab es auch eine Rekordbeteiligung an Einsendungen, Dutzende – doppelt so viele wie im Vorjahr.

Zitat Icon

In Zeiten, die rauer werden, empfinde ich es als wertvolles und wichtiges Zeichen, dass Menschen so empathisch sind.

Chefredakteur Klaus Herrmann

Bild: Imre Antal

„Ich freue mich sehr über die große Zahl, denn sie zeigt, welch hohen Stellenwert der Tierschutz bei den Steirern hat“, so Landesrat Hannes Amesbauer. Bei einer Gala werden die fünf Gewinner mit Geldpreisen und Fressnapfgutscheinen geehrt – durch diese führt mit Kathi Wenusch nicht nur eine bekannte Moderatorin, sondern auch leidenschaftliche Tierfreundin.

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