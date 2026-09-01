„Wir verknüpfen die Handwerkskunst mit Design“

Was bedeutet „Slow Luxury“ für Sie in einer Zeit, in der die Mode mit bis zu vier Kollektionen pro Jahr sehr schnelllebig geworden ist?

Im Gegensatz zur „Fast Fashion“, die auf schnelle Trends und schlechte Verarbeitung setzt, kreieren wir ein Produkt, das nachhaltig in unseren Handwerksbetrieben entsteht. Wir verknüpfen dabei traditionelle Handwerkskunst mit zeitgemäßer Designsprache und moderner Schneiderkunst. Wichtig für mich ist auch, dass sich Frauen in dem, was sie tragen, wohl, stark und perfekt gekleidet fühlen – Mode als weibliches Empowerment sozusagen. Stil ist für mich nämlich nicht dasselbe wie Trend. Was zählt, ist die Qualität des Stoffes, die Präzision des Schnitts und die Wertschätzung für die Textilhandwerkskunst. Um den traditionellen Tweed-Stoff leichter, femininer zu machen, ziehen wir auch Fäden aus Kaschmir und Seide ein.