Bud Spencers Sohn verkauft Bohnen à la Papa

Mein Vater hatte eine Vorliebe fürs Kochen. In den Filmen gab es Szenen, in denen er und Terence Hill Bohnen aus der Pfanne essen mussten. Manchmal wurde die gleiche Szene zehn bis 15 Mal wiederholt. Also beschloss er irgendwann, die Bohnen so zuzubereiten, wie er sie gerne mochte, und so entstand sein Originalrezept.

Giuseppe Pedersoli