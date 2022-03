Naya Rivera: Ihr Sohn soll Entschädigung erhalten

Die Leiche der aus der Serie „Glee“ bekannten Schauspielerin Rivera war im Juli 2020 in dem See entdeckt worden. Ermittler gehen davon aus, dass sie ertrank, und dass es sich um einen Unfall handelte. Rivera war 33 Jahre alt. Ihr damals vier Jahre alter Sohn wurde schlafend an Bord eines Bootes gefunden, das Rivera gemietet hatte.