Junger E-Scooter-Lenker rammt Radler und flüchtet

Zu einem E-Scooter-Unfall mit Fahrerflucht ist es am Sonntag in Graz gekommen. Ein 62-jähriger Radfahrer wurde von einem Elektroroller gerammt und verletzte sich am Unterarm. Der junge Verursacher flüchtete ebenso wie ein nachkommender Scooter-Lenker trotz Anhalteversuchen des Opfers.
Gegen 15 Uhr fuhr der 62-jährige Kärntner in der Mühlgasse im Bezirk Liebenau Richtung Süden. Ihm kam ein E-Scooter entgegen, der trotz Zurufen des Radfahrers geradewegs auf ihn zusteuerte. Es kam zur Kollision, der Kärntner stürzte gegen einen Zaun und wurde dabei am Unterarm verletzt.
Buben ergriffen die Flucht – Zeugen gesucht
Der gestürzte Radfahrer versuchte noch, seinen Kontrahenten und einen weiteren nachkommenden E-Scooter-Lenker anzuhalten, doch die beiden brausten davon. Der Unfallverursacher wird als etwa zwölf Jahre alt beschrieben, der zweite Beteiligte dürfte gar erst etwa acht Jahre alt sein. Die Polizei ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-654110.
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