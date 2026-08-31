Junger E-Scooter-Lenker rammt Radler und flüchtet

Buben ergriffen die Flucht – Zeugen gesucht

Der gestürzte Radfahrer versuchte noch, seinen Kontrahenten und einen weiteren nachkommenden E-Scooter-Lenker anzuhalten, doch die beiden brausten davon. Der Unfallverursacher wird als etwa zwölf Jahre alt beschrieben, der zweite Beteiligte dürfte gar erst etwa acht Jahre alt sein. Die Polizei ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-654110.