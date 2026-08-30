A Message to Hikers
Flash Flood in the Grand Canyon: More Than 20 People Missing
Following a flash flood in the Grand Canyon, more than 20 hikers are reported missing in the affected area of the U.S. national park. Dozens were airlifted to safety by helicopters.
According to the National Park Service, the flash flood occurred on Saturday in the area of the Phantom Ranch lodge. In cooperation with Arizona state authorities, efforts are underway to bring people to safety and account for everyone affected by the flood.
The National Park Service is appealing to anyone with information about hikers or backpackers who may have been along Bright Angel Creek at the time in question or who have a campground reservation for the affected area.
62 hikers have been airlifted by helicopter since the flash flood. So far, there have been no reports of injuries—but there is still no information regarding the more than 20 hikers who are considered missing.
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