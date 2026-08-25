Aufklärung, wie viel Munition im Föhrenwald liegt

Nach den zwei schrecklichen Waldbränden im Föhrenwald diesen Sommer fordern die Grünen Antworten darauf, wie in Zukunft mit den Munitionsresten im Föhrenwald umgegangen wird. Denn beide Male waren diese der Grund für den Feuerausbruch.
Nach zwei verheerenden Bränden im Föhrenwald, Bezirk Neunkirchen, ausgelöst durch Munition, erhöhen die Grünen den Druck auf den Staat. Die dort herumliegenden Kriegsrelikte hätten gefährliche Folgen für Mensch, Umwelt und Einsatzkräfte, so die Grünen. Sie fordern „eine systematische Sondierung und Räumung des Waldes“ – eine parlamentarische Anfrage sowie eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf Bezirksebene sollen dabei helfen. „Das Problem ist seit 80 Jahren bekannt und bisher wurde es stets verabsäumt, den Föhrenwald endlich von Kriegsrelikten zu räumen“, so Bezirkssprecher Lukas Khun.
Wir wollen Klarheit schaffen, wie viel Munition noch im Wald liegt, wie viel die Räumung kostet und wer dafür zuständig ist
Lukas Khun, Neunkirchner Bezirkssprecher der Grünen
Bild: Christian Dusek
Der grüne Nationalratsabgeordneter Süleyman Zorba dazu: „Was jahrzehntelang ein bekanntes Problem war, wird durch die immer längeren Hitzeperioden zur akuten Gefahr. Munition, die sich im Waldboden von selbst entzündet, ist kein historisches Erbe mehr, sondern ein Sicherheitsrisiko im Hier und Jetzt“.
Die Kosten dürften dabei nicht bei den Grundeigentümern hängen bleiben. „Wir wollen Klarheit schaffen, wie viel Munition noch im Wald liegt, wie viel die Räumung kostet und wer dafür zuständig ist“, fordert Khun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.