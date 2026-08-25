Aufklärung, wie viel Munition im Föhrenwald liegt

Nach zwei verheerenden Bränden im Föhrenwald, Bezirk Neunkirchen, ausgelöst durch Munition, erhöhen die Grünen den Druck auf den Staat. Die dort herumliegenden Kriegsrelikte hätten gefährliche Folgen für Mensch, Umwelt und Einsatzkräfte, so die Grünen. Sie fordern „eine systematische Sondierung und Räumung des Waldes“ – eine parlamentarische Anfrage sowie eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf Bezirksebene sollen dabei helfen. „Das Problem ist seit 80 Jahren bekannt und bisher wurde es stets verabsäumt, den Föhrenwald endlich von Kriegsrelikten zu räumen“, so Bezirkssprecher Lukas Khun.