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Holen Sie sich eine von 35 SalzburgLand Cards

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30.08.2026 04:00
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(Bild: SalzburgerLand Tourismus, Chris Perkles)
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Berge, glasklare Seen, imposante Burgen und jede Menge Abenteuer: Das SalzburgerLand hat auch im Spätsommer und Herbst einiges zu bieten. Mit der SalzburgerLand Card lässt sich die Vielfalt besonders bequem entdecken. Die „Krone“ macht’s möglich und verlost jetzt 35 SalzburgerLand Cards für unvergessliche Ausflüge.

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Ob hoch hinaus mit der Bergbahn, Abkühlung im See, ein Besuch in einer Therme oder eine spannende Entdeckungstour durch Burgen und Museen – mit der SalzburgerLand Card stehen Urlaubern zahlreiche Möglichkeiten offen. In der Saison 2027 ermöglicht die All-inclusive-Card freien Eintritt bei rund 180 Attraktionen in Stadt und Land Salzburg darunter darunter Bergbahnen, Seen, Burgen, Museen, Thermen und zahlreiche Familienerlebnisse. 

(Bild: Gasteinertal Tourismus GmbH, skyblue, Marktl Photography)

Damit kommen sowohl Naturfreunde und Bergfans als auch Familien und Kulturbegeisterte auf ihre Kosten.  Ein besonderes Extra wartet ebenfalls: Karteninhaber können wahlweise eine 24-Stunden-Salzburg-Card für die Mozartstadt nutzen oder eine freie Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße einlösen. Die SalzburgerLand Card ist in der Saison 2027 von 1. Mai bis 1. November gültig und macht Ihren Urlaub noch abwechslungsreicher. Weitere Informationen zur SalzburgerLand Card finden Sie HIER.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost gemeinsam mit „SalzburgerLand Tourismus“ 35 SalzburgerLand Cards! Sichern Sie sich die Chance auf eine der begehrten SalzburgerLand Cards und erleben Sie einen unvergesslichen Sommerurlaub voller Abenteuer, Natur und Kultur. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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