Holen Sie sich eine von 35 SalzburgLand Cards

Damit kommen sowohl Naturfreunde und Bergfans als auch Familien und Kulturbegeisterte auf ihre Kosten. Ein besonderes Extra wartet ebenfalls: Karteninhaber können wahlweise eine 24-Stunden-Salzburg-Card für die Mozartstadt nutzen oder eine freie Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße einlösen. Die SalzburgerLand Card ist in der Saison 2027 von 1. Mai bis 1. November gültig und macht Ihren Urlaub noch abwechslungsreicher. Weitere Informationen zur SalzburgerLand Card finden Sie HIER.