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Hier kippt das Wetter

32 Grad! Doch der Sonntag bekommt Gewitter-Besuch

Österreich
30.08.2026 05:00
32 Grad sind möglich – doch danach ziehen Schauer und Gewitter durchs Land. (Symbolbild)
32 Grad sind möglich – doch danach ziehen Schauer und Gewitter durchs Land. (Symbolbild)(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von krone.at

Der Sonntag startet in Österreich noch sommerlich – doch die Schönwetter-Idylle bekommt rasch Risse. Von Westen zieht eine Störungszone durchs Land und bringt im Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter.

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Wer den Sonntagvormittag noch im Freien genießen möchte, sollte vor allem im Süden die frühen Stunden nutzen. Dort scheint die Sonne zunächst meist noch ungestört. Im Westen und Norden hingegen ziehen bereits ab der Früh teils gewittrige Regenschauer auf.

Regen und Gewitter auch im Osten möglich
Die Wetterfront bleibt dabei nicht lange an ihrem Platz: Sie wandert rasch ostwärts und erreicht bis Mittag auch den Osten des Landes. Damit kann es auch dort im Tagesverlauf nass und gewittrig werden.

Am Nachmittag nimmt die Gewittergefahr vor allem im Bergland sowie im Süden und Südosten zu. Dort sind teils kräftige Gewitter möglich. In unmittelbarer Nähe von Schauern und Gewittern kann auch der Wind deutlich auffrischen.

Etwas freundlicher präsentiert sich das Wetter dagegen im nördlichen Alpenvorland. Dort stellt sich ein Mix aus Sonne und Wolken ein.

Sommer gibt noch nicht klein bei
Beim Blick auf die Temperaturen zeigt sich noch einmal, dass der Sommer nicht ganz klein beigeben will: In der Früh liegen die Werte zwischen 12 und 20 Grad, tagsüber werden 23 bis 32 Grad erreicht. Am heißesten bleibt es im Südosten.

Und auch der Montag verspricht beim Wetter einiges an Bewegung: Eine neue Störungszone zieht von Westen her durch Österreich. Damit muss bereits ab der Früh vor allem im Westen und Norden mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden.

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