Zverev klagt: „Dadurch kommen die Verletzungen“

Alcaraz gab an, dass der erste Monat seiner Verletzungspause für ihn sehr hart gewesen sei. „Aber ich habe auch die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden genossen, daheim zu sein.“ Das Training ohne genaues Rückkehrdatum wieder aufzunehmen, sei „wirklich schwierig“ gewesen. „Ich habe nicht gewusst, wird es sich für Cincinnati ausgehen, oder für die US Open, oder werde ich den ganzen ‘American Swing‘ verpassen.“ Nun sei er aber bereit, meinte der Titelverteidiger. Er vervollständigte heuer in Melbourne seinen Karriere-Grand-Slam.