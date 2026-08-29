One Person Seriously Injured
15-Year-Old Causes Accident While Fleeing Police
High on marijuana, a 15-year-old Romanian boy played a game of “GTA” with the police in Ried im Innkreis on Friday night—and it was all happening in real time. When a patrol car tried to stop the boy, he made a U-turn and sped away, causing a serious accident during his escape in which a 35-year-old man was seriously injured.
An AGM patrol—that is, border guards—from Tumeltsham attempted to stop an Audi A4 in Ried im Innkreis around 12:15 a.m. on Saturday. The 15-year-old Romanian driver from Ried disregarded the signal to stop by making a U-turn on the roadway and fleeing toward the city center at high speed. Near the intersection of Brucknerstraße and Lubergasse, the teenager passed the VW Polo driving in front of him, which was occupied by a 35-year-old Bosnian man from Ried. The driver of the VW Polo was attempting to turn left.
Right-angle collision
The two cars collided head-on, causing them to be thrown into a garden area. The police officers remained on the scene until the ambulance and emergency physician arrived. The 15-year-old was found to be exhibiting symptoms of being under the influence of narcotics. A voluntary urine drug test came back positive for THC; a clinical examination determined that he was unfit to drive.
Accident Victim Taken to the Hospital
The 35-year-old was admitted to Ried im Innkreis Hospital with serious injuries. The 16-year-old passenger in the 15-year-old’s car sustained minor injuries and did not seek medical attention. During the accident investigation, a grinder with traces of cannabis was also found and seized from the 15-year-old’s car. Following several violations, the Romanian national is being reported to the Ried im Innkreis District Attorney’s Office and the Ried im Innkreis District Administration.
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