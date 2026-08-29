15-Year-Old Causes Accident While Fleeing Police

An AGM patrol—that is, border guards—from Tumeltsham attempted to stop an Audi A4 in Ried im Innkreis around 12:15 a.m. on Saturday. The 15-year-old Romanian driver from Ried disregarded the signal to stop by making a U-turn on the roadway and fleeing toward the city center at high speed. Near the intersection of Brucknerstraße and Lubergasse, the teenager passed the VW Polo driving in front of him, which was occupied by a 35-year-old Bosnian man from Ried. The driver of the VW Polo was attempting to turn left.