Vom Musikdorf Gasen hinauf zum Plankogel

Durch eine steile Bergbauernlandschaft geht’s hinauf zu den weitläufigen Almflächen des idyllischen Naturparks Almenland – eine schöne Tour, die das Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal wieder zusammengestellt hat.
Steile Wiesenhänge und verstreute Höfe kennzeichnen die Bergbauernlandschaft rund um Gasen in der Oststeiermark. Der Ort liegt im Tal zwischen Birkfeld und Straßegg und ist als Heimat der Stoakogler weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt. Die Wanderung auf den Plankogel verbindet diese kulturelle Besonderheit mit der Landschaft des Naturparks Almenland. Schattige Wälder, ausgedehnte Weideflächen und bewirtschaftete Almen prägen das Landschaftsbild, in dem auch Weidetiere während der Sommermonate allgegenwärtig sind.
Der Plankogel bildet den höchsten Punkt der Tour und lädt mit seinem freien Gipfelbereich zu einer Rast mit weitem Rundblick ein. Mit der Haberlstall-Almhütte und der Stoakoglhütte liegen zwei bekannte und urige Einkehrmöglichkeiten direkt am Weg – eine stimmige Ergänzung zu dieser abwechslungsreichen Almenland-Runde.
Fazit: auf den Spuren der Stoakogler durch das Almenland.
Wir starten am Parkplatz beim Fußballplatz in Gasen (837 m) und folgen zunächst einer Asphaltstraße etwa 1,4 Kilometer bergauf bis zum Bauernhof Pöllabauer. Ab hier wandern wir auf Forststraßen durch den Wald und über aussichtsreiche Weideflächen kontinuierlich bergauf zur Haberlstall-Almhütte (1350 m). Über die offenen Almen geht es anschließend mit geringer Steigung weiter zum Windrad. Von dort führt der Weg über die letzten Höhenmeter hinauf zum Plankogel (1531 m).
Vom Gipfel führt der Weg zunächst steil bergab zur Stoakoglhütte. Danach gehen wir überwiegend auf Forststraßen und Steigen durch den Wald abwärts, passieren den Stoani-Weltturm und folgen dem Weg hinunter nach Gasen, bis wir schließlich die Kirche und das Ortszentrum erreichen.
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