Vom Musikdorf Gasen hinauf zum Plankogel

Steile Wiesenhänge und verstreute Höfe kennzeichnen die Bergbauernlandschaft rund um Gasen in der Oststeiermark. Der Ort liegt im Tal zwischen Birkfeld und Straßegg und ist als Heimat der Stoakogler weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt. Die Wanderung auf den Plankogel verbindet diese kulturelle Besonderheit mit der Landschaft des Naturparks Almenland. Schattige Wälder, ausgedehnte Weideflächen und bewirtschaftete Almen prägen das Landschaftsbild, in dem auch Weidetiere während der Sommermonate allgegenwärtig sind.