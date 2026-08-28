Seriously Injured
86-Year-Old Driver Failed to See Young Woman on a Crosswalk
While turning left at a traffic-light-controlled intersection on Thursday evening, an 86-year-old woman behind the wheel failed to see a young woman who was attempting to cross Weißenwolffstraße in Linz on foot at a crosswalk. The 27-year-old was seriously injured.
An 86-year-old woman from Linz was driving a car on Garnisonstraße in Linz toward the city center at around 8:55 p.m. on Thursday and turned left onto Weißenwolffstraße at the traffic-light-controlled intersection. At the same time, a 27-year-old woman from Linz was walking along Garnisonstraße and was crossing the intersection with Weißenwolffstraße in the same direction using the crosswalk there.
Admitted to the UKH
The driver struck the woman on the crosswalk, causing her to fall onto the hood of the car and come to rest on the ground a few meters further on. The 27-year-old was seriously injured and, after receiving initial treatment from the ÖRK and the emergency physician, was admitted to the UKH Linz. The driver was uninjured.
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