In Short Track
Mountain Biking: Laura Stigger Races to World Championship Gold
Laura Stigger of Tyrol won gold in the short track event at the Mountain Bike World Championships in Val di Sole, Italy. For the 25-year-old Tyrolean, the title in this non-Olympic short-track discipline marks her first World Championship medal in the elite class. The former junior world champion edged out Britain’s Evie Richards on Thursday thanks to a perfect final sprint, finishing in a tie with her. Bronze went to Switzerland’s Sina Frei, who was one second behind.
“I’m speechless. This is just incredible and surreal—pure emotion. It’s more than just a dream come true. My family is here too, and that means a lot to me,” said Stigger, who won her first Junior World Championship title in Val di Sole nine years ago and had also already claimed U23 World Championship silver there. “Val di Sole holds a special place in my heart,” emphasized the Ötztal native, who has already stood on the podium in this year’s World Cup short-track events. The World Championship race over the Olympic cross-country distance will take place on Sunday.
In the junior cross-country race, Michael Hettegger from Salzburg secured the silver medal. The 17-year-old, who had also finished second at the European Championships, was beaten by just 1:16 minutes by Australia’s Connor Wright.
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