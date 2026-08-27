Mountain Biking: Laura Stigger Races to World Championship Gold

Laura Stigger of Tyrol won gold in the short track event at the Mountain Bike World Championships in Val di Sole, Italy. For the 25-year-old Tyrolean, the title in this non-Olympic short-track discipline marks her first World Championship medal in the elite class. The former junior world champion edged out Britain’s Evie Richards on Thursday thanks to a perfect final sprint, finishing in a tie with her. Bronze went to Switzerland’s Sina Frei, who was one second behind.