Live Updates on the Champions League Draw
Champions League draw featuring LASK starts at 6 p.m.
The draw for the Champions League group stage is in! LASK will face record champion Real Madrid (A), Liverpool (H), Porto (H), and Sporting Lisbon (A). We’ll be covering it live—see the live updates below.
Here’s the live ticker:
The draw for the Champions League group stage took place on Thursday at the Grimaldo Forum in Monaco in front of Europe’s soccer elite. Thierry Henry served as the draw master—and he gave LASK a truly attractive draw...
With Real Madrid, Liverpool, and FC Porto, Austria’s champions will face three former Champions League winners right off the bat—as well as Sporting, Cristiano Ronaldo’s former youth club.
Kickoff on September 8
The group stage begins as early asSeptember 8, with the first matchday running from Tuesday to Thursday. The group stage concludes on January 27 with 18 matches played simultaneously. The top eight teams advance directly to the Round of 16, while teams ranked 9th through 24th compete in playoffs for the remaining eight spots. The final will take place on June 5, 2027, at the Estadio Metropolitano in Madrid.
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