Champions League draw featuring LASK starts at 6 p.m.

Kickoff on September 8

The group stage begins as early asSeptember 8, with the first matchday running from Tuesday to Thursday. The group stage concludes on January 27 with 18 matches played simultaneously. The top eight teams advance directly to the Round of 16, while teams ranked 9th through 24th compete in playoffs for the remaining eight spots. The final will take place on June 5, 2027, at the Estadio Metropolitano in Madrid.