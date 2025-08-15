Vorteilswelt
Starke Verwandlung

Stahlharte Muskeln statt ungesunder Kugelbauch

Niederösterreich
15.08.2025 06:15
Zwischen diesen drei Bildern liegen drei Jahre. Fotos vom „alten Richi“ gibt es nicht so viele, ...
Zwischen diesen drei Bildern liegen drei Jahre. Fotos vom „alten Richi“ gibt es nicht so viele, erzählt er, dafür vom „Neuen“ umso mehr.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat)

Der 17-jährige Richard Jaritz aus Niederösterreich hat es mit viel Disziplin geschafft, innerhalb von drei Jahren sein Leben komplett umzukrempeln und seinen pummeligen Bubenkörper in einen stahlharten Body umzuformen. 

17 Jahre jung und einen Körper hart wie Stahl, das ist Richard Jaritz aus Neunkirchen. Das war jedoch nicht immer so. Noch vor drei Jahren war er ein pummeliger Teenager mit fast 100 Kilo. Doch von einem Tag auf den anderen war Schluss mit schlechter Ernährung und nur gelegentlichem Sportprogramm.

„Ich war damals 1,60 Meter groß und wog fast 100 Kilo“, erzählt Richi über diese Zeit. „Und mir war bewusst: Ich bin richtig dick.“ Warum? „Weil ich mich einfach schlecht ernährt habe.“ Auch Sport stand nicht regelmäßig auf der Tagesordnung, stattdessen Fast Food, Chips und Videospiele.

Die ersten Workouts dauerten nur fünf Minuten
Und von einem Tag auf dem anderen beschloss der blasse Teenager, sein Leben komplett zu ändern. Er begann – angetrieben von seinem Freund und einer Fitness-App –, sein Leben umzukrempeln. Seine ersten Workouts über YouTube dauerten gerade einmal fünf Minuten. „Mehr hab‘ ich damals nicht geschafft“, amüsiert er sich heute noch darüber.

Richis großer Traum ist es, in einem Jahr an offiziellen Bodybuilding-Wettbewerben ...
Richis großer Traum ist es, in einem Jahr an offiziellen Bodybuilding-Wettbewerben durchzustarten. Und das natürlich ohne Doping.(Bild: Seebacher Doris)

Sein Tagesablauf: Schule – Richi besucht die vierte Bautechnik-Klasse der HTL in Wiener Neustadt – und viermal die Woche Training. Gesundes, meist selbst gekochtes Essen, viel Trinken und viel Schlaf. Gemüse? Jetzt ja. „16 Jahre lang hab ich kein Gemüse gegessen. Bei echten Paradeisern hätte ich fast gekotzt“, lacht er heute über seine frühere Abneigung gegenüber gesunder Kost.

Sein Ziel: Noch mehr Muskeln aufbauen, damit er mit 18 Jahren bei Wettkämpfen antreten kann. Wobei er dabei nur sogenannte Naturalwettkämpfe meint, bei denen jeder Teilnehmer auf Doping getestet wird. Denn Stereoide kommen für ihn nicht infrage. „Ich bin 17 – wie dumm müsste ich sein, so etwas zu nehmen?“ Über Social Media lässt Richi seine Fans auch an seinen Trainingseinheiten und seinen Fortschritten teilhaben und versucht, sie auch zu motivieren.

Zitat Icon

Als ich dann besser aussah, hab‘ ich auch bemerkt, dass die Leute netter sind zu mir. Das ist leider so in unserer Gesellschaft.

Richard Jaritz, Bodybuilder aus Neunkirchen

Es gibt auch Ausnahmen ...
Aber nicht nur das Training steht für den sympathischen Teenager im Vordergrund. Er trifft sich auch mit Freunden, reist gerne, und für ein Date mit einem Mädchen würde er sogar ein Steak oder ein Eis essen gehen. „Dafür muss ich mich halt untertags mit der Kalorienzufuhr zurückhalten“, lacht er. Denn mehr als 2800 Kalorien und Alkohol sind für ihn ein No-Go. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Folgen Sie uns auf