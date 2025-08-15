Stahlharte Muskeln statt ungesunder Kugelbauch

Sein Ziel: Noch mehr Muskeln aufbauen, damit er mit 18 Jahren bei Wettkämpfen antreten kann. Wobei er dabei nur sogenannte Naturalwettkämpfe meint, bei denen jeder Teilnehmer auf Doping getestet wird. Denn Stereoide kommen für ihn nicht infrage. „Ich bin 17 – wie dumm müsste ich sein, so etwas zu nehmen?“ Über Social Media lässt Richi seine Fans auch an seinen Trainingseinheiten und seinen Fortschritten teilhaben und versucht, sie auch zu motivieren.