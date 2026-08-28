144 Millionen Euro für Ausbau der Puchberger Bahn

Die Fahrt mit Zug zum Schneeberg wird bald entspannter und auch schneller. Denn die ÖBB nimmt viel Geld in die Hand, um Bahnhöfe rundum zu erneuern, sie barrierefrei zu gestalten, die Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen zu erhöhen und auch den lange gewünschten 30-Minuten-Takt einzuführen.
Die Puchberger Bahn – sie verkehrt zwischen Wiener Neustadt und Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen – wird umfassend modernisiert. Insgesamt investieren ÖBB und Land Niederösterreich 144,4 Millionen Euro, die behördliche Genehmigung liegt vor. Ziel sind kürzere Fahrzeiten, mehr Komfort und ein attraktiveres Angebot für Pendler und Ausflugsgäste.
Sieben Bahnhöfe werden bis September 2027 umgebaut: Bad Fischau-Brunn, Winzendorf, Urschendorf, Willendorf, Grünbach am Schneeberg, Grünbach Kohlenwerk und Puchberg am Schneeberg. Vier weitere Stationen wurden bereits in den vergangenen Jahren modernisiert.
Moderne und barrierefreie Züge sowie zusätzliche Kapazitäten für den Ausflugsverkehr machen die Bahn fit für die Zukunft und stärken das gesamte Schneebergland.
Verkehrslandesrat Udo Landbauer
Was wird besser?
Im Mittelpunkt stehen barrierefreie Bahnsteige, neue Gleise und Weichen sowie moderne Signal- und Sicherungsanlagen. Auch Eisenbahnbrücken und mehrere Eisenbahnkreuzungen werden erneuert. Mit der Modernisierung soll vor allem der lange gewünschte 30-Minuten-Takt bis Puchberg ermöglicht werden. Zudem sollen moderne, barrierefreie Züge und zusätzliche Kapazitäten den Ausflugsverkehr ins Schneebergland stärken. „Damit schaffen wir ein besseres Angebot für Pendler und für Ausflugsgäste“, so Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur.
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