144 Millionen Euro für Ausbau der Puchberger Bahn

Was wird besser?

Im Mittelpunkt stehen barrierefreie Bahnsteige, neue Gleise und Weichen sowie moderne Signal- und Sicherungsanlagen. Auch Eisenbahnbrücken und mehrere Eisenbahnkreuzungen werden erneuert. Mit der Modernisierung soll vor allem der lange gewünschte 30-Minuten-Takt bis Puchberg ermöglicht werden. Zudem sollen moderne, barrierefreie Züge und zusätzliche Kapazitäten den Ausflugsverkehr ins Schneebergland stärken. „Damit schaffen wir ein besseres Angebot für Pendler und für Ausflugsgäste“, so Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur.