Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rascher und schöner

144 Millionen Euro für Ausbau der Puchberger Bahn

Niederösterreich
28.08.2026 16:15
Barrierefreie Bahnhöfe und ein 30-Minuten-Takt sollen die Bahn attraktiv machen.
Barrierefreie Bahnhöfe und ein 30-Minuten-Takt sollen die Bahn attraktiv machen.(Bild: © ÖBB/Feuchtenhofer)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Fahrt mit Zug zum Schneeberg wird bald entspannter und auch schneller. Denn die ÖBB nimmt viel Geld in die Hand, um Bahnhöfe rundum zu erneuern, sie barrierefrei zu gestalten, die Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen zu erhöhen und auch den lange gewünschten 30-Minuten-Takt einzuführen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Puchberger Bahn – sie verkehrt zwischen Wiener Neustadt und Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen – wird umfassend modernisiert. Insgesamt investieren ÖBB und Land Niederösterreich 144,4 Millionen Euro, die behördliche Genehmigung liegt vor. Ziel sind kürzere Fahrzeiten, mehr Komfort und ein attraktiveres Angebot für Pendler und Ausflugsgäste.

+5
Fotos

Sieben Bahnhöfe werden bis September 2027 umgebaut: Bad Fischau-Brunn, Winzendorf, Urschendorf, Willendorf, Grünbach am Schneeberg, Grünbach Kohlenwerk und Puchberg am Schneeberg. Vier weitere Stationen wurden bereits in den vergangenen Jahren modernisiert.

Zitat Icon

Moderne und barrierefreie Züge sowie zusätzliche Kapazitäten für den Ausflugsverkehr machen die Bahn fit für die Zukunft und stärken das gesamte Schneebergland.

Verkehrslandesrat Udo Landbauer

Was wird besser?
Im Mittelpunkt stehen barrierefreie Bahnsteige, neue Gleise und Weichen sowie moderne Signal- und Sicherungsanlagen. Auch Eisenbahnbrücken und mehrere Eisenbahnkreuzungen werden erneuert. Mit der Modernisierung soll vor allem der lange gewünschte 30-Minuten-Takt bis Puchberg ermöglicht werden. Zudem sollen moderne, barrierefreie Züge und zusätzliche Kapazitäten den Ausflugsverkehr ins Schneebergland stärken. „Damit schaffen wir ein besseres Angebot für Pendler und für Ausflugsgäste“, so Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
28.08.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
180.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.375 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
127.596 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1178 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf