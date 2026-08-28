Steinadler flog von Osttirol bis nach Frankreich

Ziel hinter dieser Maßnahme ist das Abwanderungsverhalten von Steinadlern in den Alpen zu erforschen. Der Jungvogel aus Kals ist bereits ausgeflogen, hält sich aber wie zu erwarten in der Nähe des Horstes auf. Das wird aber nicht lange so bleiben, wie Daten zeigen. Das im Vorjahr besenderte Jungtier durchstreifte in den vergangenen Monaten den Alpenbogen zwischen Mariazell und Frankreich. Derzeit hält sich das Tier nach einem längeren Stopp in der Schweiz im Europaschutzgebiet Verwall in Vorarlberg auf.