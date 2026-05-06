Neuer Peterquelle-Chef: „Wollen auf neue Märkte“

Die Mineralwasserbranche hat mit Absatzrückgängen zu kämpfen. Wie vor Kurzem berichtet, trifft das auch Peterquelle aus dem südoststeirischen Deutsch Goritz – aber nicht in dem Ausmaß wie in der restlichen Branche. „Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir von Haus aus einen recht hohen Mehrweg-Anteil haben“, sagte Prokurist Martin Knapp im April zur „Krone“.