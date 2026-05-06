Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Kilger-Eigentum

Neuer Peterquelle-Chef: „Wollen auf neue Märkte“

Steiermark
06.05.2026 13:11
Patrick Sax ist neuer Geschäftsführer von Peterquelle.
Patrick Sax ist neuer Geschäftsführer von Peterquelle.(Bild: Krone KREATIV/Peterquelle)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Auch wenn Peterquelle dem strauchelnden deutschen Investor Hans Kilger gehört, steht die steirische Mineralwasser-Firma wirtschaftlich solide da. Nun gibt es mit Patrick Sax einen neuen Geschäftsführer. Er ist in der Region kein Unbekannter und möchte expandieren. 

0 Kommentare

Die Mineralwasserbranche hat mit Absatzrückgängen zu kämpfen. Wie vor Kurzem berichtet, trifft das auch Peterquelle aus dem südoststeirischen Deutsch Goritz – aber nicht in dem Ausmaß wie in der restlichen Branche. „Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir von Haus aus einen recht hohen Mehrweg-Anteil haben“, sagte Prokurist Martin Knapp im April zur „Krone“. 

Rund 14 Millionen Flaschen Mineralwasser werden jährlich abgefüllt. Im Jahr 2020 kaufte der Investor Hans Kilger die Peterquelle. Nachdem seine Domaines Kilger mit weit verzweigtem Firmennetzwerk heuer in die Insolvenz geschlittert war, bangten viele Kunden auch um das steirische Traditions-Mineralwasser. Doch von Anfang an wurde betont, dass Peterquelle mit seinen 30 Mitarbeitern weitergeführt werden soll und wirtschaftlich auf soliden Beinen steht.

Sax war Chef der Parktherme
Jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze der Firma: Cecilia Kilger, die Ehefrau des Investors, übergibt die Geschäftsführung an Patrick Sax. Er wurde von Masseverwalter Michael Pacher bestellt, wird als „erfahrener Restrukturierungsexperte“ bezeichnet und ist in der Region bekannt, so war er schon zweimal Geschäftsführer der Parktherme Bad Radkersburg.

„Gerade in dieser Phase ist es entscheidend, Stabilität sicherzustellen und gleichzeitig die richtigen strategischen Weichen für die Zukunft zu stellen“, sagt Pacher. Sax bezeichnet Peterquelle als „starke Marke mit hoher regionaler Verankerung und einem attraktiven Produktportfolio. Ziel ist es, eine positive, operative Entwicklung sicherzustellen und neue Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.“ 

Lesen Sie auch:
Hans Kilger vor dem Schloss Gamlitz, das erst kürzlich in die Insolvenz schlitterte
In der Südsteiermark
Kilgers Kartenhaus stürzt nach und nach zusammen
01.05.2026
Krone Plus Logo
Steirische Abfüller:
Einwegpfand bremst den Durst auf Mineralwasser
18.04.2026

Produktportfolio soll erweitert werden
Gegenüber der „Krone“ blickt Sax schon weiter in die Zukunft. „Wir prüfen auch Möglichkeiten, in neue Märkte einzutreten und das Produktportfolio zu erweitern.“ Derzeit umfasst es auch die Marke Steirerquell sowie die sogenannten „Near-Water-Produkte“ Mizi und Hizi. Prokurist Martin Knapp und Produktionsleiter Daniel Wurzinger bleiben übrigens im Unternehmen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.05.2026 13:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
163.365 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.689 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.806 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1814 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
754 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
685 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf