Asyl-Heim: Klare Worte von FPÖ-Landesrat gefordert

„Strenge Asylpolitik“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner dazu: „Die strenge, aber gerechte Asylpolitik der Volkspartei unter Federführung von Innenminister Gerhard Karner zeigt Wirkung und ermöglicht, dass wir in Niederösterreich mit Ende des Monats das Asylheim in Michelhausen schließen können. Aktuelle Zahlen unterstreichen den Erfolg: Während in Niederösterreich 2019 unter Ex-Innenminister Kickl rund 3500 Asylwerber in Grundversorgung waren, sind es landesweit aktuell nur mehr rund 400. Mehr als die Hälfte davon – rund 240 – sind dabei in Traiskirchen untergebracht – ein Tiefstand seit über 20 Jahren. Diese Zahlen sind das Ergebnis einer konsequenten Asyl- und Migrationspolitik der Volkspartei. Erst dadurch ist es möglich, die Schließung von weiteren Standorten zu prüfen.“