„Wann wird Asyl-Unterkunft endlich geschlossen?“

Aus dem Büro des zuständigen Landesrates Martin Antauer heißt es dazu: „Wir sind dazu verpflichtet, ausreichende Kapazitäten vorzuhalten. Krisen gibt es ja immer wieder. Selbstverständlich wird laufend geprüft, ob Unterkünfte aufgelassen werden können. Wenn die Unterkunft in Michelhausen tatsächlich dauerhaft unbesetzt ist, sind wir selbstverständlich zu einer Schließung bereit. Sofern es im Gegenzug vom ÖVP-Innenminister die klare rechtsverbindliche Zusicherung gibt, die Grenzen nicht weiterhin unkontrolliert für illegale Migranten geöffnet zu lassen.“ Was wiederum die ÖVP ob der rückläufigen Zahlen so nicht stehen lassen will...