258.000 Operationen in Niederösterreichs Spitälern

Das Ziel: Kurze Spitalsaufenthalte

Gemeinsam mit NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel verwies Antauer auf zwei weitere Kernprojekte für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung: Herz-Mobil NÖ und den ebenfalls mobilen Demenz-Service. Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten Ursachen für Spitalsaufenthalte. Das Ziel von Herz-Mobil NÖ ist eine moderne, telemedizinische Betreuung zur Verbesserung der Lebensqualität und Reduktion von Spitalsaufenthalten“, so Antauer über Herz-Mobil, dessen Startschuss 2024 in Wiener Neustadt gefallen war. Das Ziel im fünften Jahr, also 2028: 1.650 betreute Patienten pro Jahr. Positiv sei auch der Anstieg an Standorten von Primärversorgungszentren: Derzeit sind 16 in Betrieb.