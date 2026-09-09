VILA VITA Pannonia Genussfestival

Kulinarische Entdeckungen, feine Weine und jede Menge Lebensfreude: Am 4. Oktober lädt das VILA VITA Pannonia zum großen Genussfestival. Inmitten der einzigartigen Natur des Seewinkels warten regionale Spezialitäten, Live-Küche, Musik und ein buntes Programm für die ganze Familie.