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VILA VITA Pannonia Genussfestival

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09.09.2026 00:01
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Genuss, Musik und Seewinkel-Flair: Beim VILA VITA Pannonia Genussfestival wird am 4. Oktober ...
Genuss, Musik und Seewinkel-Flair: Beim VILA VITA Pannonia Genussfestival wird am 4. Oktober nach Herzenslust gekostet, entdeckt und gefeiert.(Bild: Vila Vita)
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Von Promotion Team

Kulinarische Entdeckungen, feine Weine und jede Menge Lebensfreude: Am 4. Oktober lädt das VILA VITA Pannonia zum großen Genussfestival. Inmitten der einzigartigen Natur des Seewinkels warten regionale Spezialitäten, Live-Küche, Musik und ein buntes Programm für die ganze Familie.

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Am 4. Oktober lädt das VILA VITA Pannonia Genussfestival zu einem Tag voller kulinarischer Entdeckungen, guter Musik und entspannter Atmosphäre ein. Im Herzen des Seewinkels verwandelt sich das idyllische Areal rund um die Csarda in einen Treffpunkt für alle, die regionale Küche, feine Weine und das besondere Flair der Region schätzen.

Kosten, verkosten und Neues entdecken
Von Spezialitäten aus der Region über ausgewählte Weine bis hin zu kreativer Live-Küche gibt es an zahlreichen Stationen viel zu entdecken. Probieren, verkosten, Neues kennenlernen oder einfach eine gute Zeit verbringen – das Festival bietet Raum für all das. Begleitet von Live-Musik entsteht eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt.

Genuss trifft auf Natur
Dazu kommt die einzigartige Kulisse: Auf 200 Hektar Natur am Rand des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel lässt sich der Tag ganz entspannt verbringen. Zwischen den verschiedenen Stationen, der Csarda und der weitläufigen Landschaft gibt es viel zu entdecken. Kulinarik, Musik und Natur verbinden sich dabei ganz selbstverständlich zu einem Fest, das den Seewinkel von seiner genussvollen Seite zeigt.

Ein Fest für die ganze Familie
Auch Familien sind herzlich willkommen. Während Erwachsene regionale Spezialitäten und Weine entdecken oder bei den Live-Schauküchen einen Blick hinter die Kulissen werfen, wartet auf Kinder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. So wird das Festival zum Treffpunkt für unterschiedliche Generationen – unkompliziert, entspannt und mit viel Abwechslung.

Der Seewinkel bittet zu Tisch
Im Mittelpunkt steht die Vielfalt des Seewinkels: regionale Produkte, gute Weine, kreative Küche und Menschen, die ihre Leidenschaft dafür teilen. Genau diese Mischung macht das VILA VITA Pannonia Genussfestival aus. Ein Tag zum Entdecken, Probieren, Zuhören und Zusammensitzen und eine schöne Gelegenheit, den Herbst im Seewinkel gemeinsam zu feiern.

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