Claudia Schiffer begeistert Premier-League-Klub

Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live
Europacup-Woche
Claudia Schiffer ist da – und schon feierte der FC Brentford gegen Aston Villa (1:0) den ersten Saisonsieg. Das ehemalige Supermodel stieg im Sommer mit Ehemann Matthew Vaughn beim englischen Premier-League-Klub ein.
Mit rot-weiß-gestreiftem Jersey und weißer Sonnenbrille schaute sich die 54-jährige Deutsche das Spiel ihres Klubs von der Tribüne aus an.
Bienenkönigin
Auf Instagram erklärt sie: „Jetzt weiß ich, wie es ist, eine Bienenkönigin zu sein. Ich fühle mich geehrt, Teil eines so wunderbaren Bienenstocks zu sein.“ Hintergrund: Brentford nennt sich auch die „Bees“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.