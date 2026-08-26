Engagement und Einsatz für wertvollen Naturraum

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir „Rett`ma die Schütt“.
Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.
Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!
Rett`ma die Schütt
Der Verein „Rett’ma die Schütt“ setzt sich für den Erhalt der einzigartigen Biodiversität und des lebensnotwendigen Bodens in der Schütt/Federaun ein. Die besondere Natur- und Bergsturzlandschaft soll bewahrt werden, weshalb sich die Initiative aktiv gegen deren Verbauung einsetzt.
„Der Verein verkörpert genau die Werte, die der Herzensmenschpreis auszeichnen soll: Engagement, Selbstlosigkeit und die Bereitschaft, im Hintergrund das Rückgrat unserer Gesellschaft zu bilden“, heißt es in der Nominierung.
Als anerkannte Umweltorganisation setzt sich der Verein unter anderem für den Schutz von Uhu, bedrohten Fledermausarten oder der Smaragdeidechse an der Südseite des Dobratsch ein. Mit ihrem Einsatz leisten die Mitglieder einen wichtigen Beitrag dazu, diesen wertvollen Naturraum auch für kommende Generationen zu bewahren. Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen:
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