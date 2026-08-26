Engagement und Einsatz für wertvollen Naturraum

Als anerkannte Umweltorganisation setzt sich der Verein unter anderem für den Schutz von Uhu, bedrohten Fledermausarten oder der Smaragdeidechse an der Südseite des Dobratsch ein. Mit ihrem Einsatz leisten die Mitglieder einen wichtigen Beitrag dazu, diesen wertvollen Naturraum auch für kommende Generationen zu bewahren. Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen: