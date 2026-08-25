Die kleinste Stadt der Welt ist seine Muse

Er hat sich verliebt! Das ist beinahe 20 Jahre her: Damals war der Aich-Dober Emil Oman, Künstlername „Emo“, zum ersten Mal im historischen Städtchen Hum in Kroatien. „Das ist die kleinste Stadt der Welt. In diesem romantischen Ort wurde meine Leidenschaft für die Kunst wachgeküsst“, erzählt Emo. Nur etwas mehr als 30 Menschen leben dort auf engstem Raum. „In diesem mystischen Ort habe ich mit dem Malen begonnen.“ Seither lässt der heute 69-Jährige den Pinsel nicht mehr los. Sein Markenzeichen ist unverkennbar: „Auf meinen Werken finden sich immer ein Kopf, ein offener Mund, ein offenes und ein geschlossenes Auge. Das muss sein.“ Damit will der Künstler sagen: „Man sollte im Leben wachsam sein und hinsehen, was rund um einen passiert.“