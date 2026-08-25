Viel mehr Tiere im TiKo: Wildtiere brauchen Schutz

Kärntner Jägerschaft hilft weiter

Wer ein Wildtier entdeckt, sollte Abstand halten, es nicht berühren oder füttern und möglichst nicht stören. Auch Taschenlampen, laute Geräusche sowie Feuerwerke und Böller sollten vermieden werden. Am besten beobachtet man die Situation mindestens 15 Minuten aus größerer Entfernung. Wird keine Hilfe benötigt, sollte man sich rasch entfernen, damit die Elterntiere zurückkehren können.