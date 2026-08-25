Baerbock wird Professorin für „Global Leadership“

Untergehen als Befreiung

Baerbocks einjähriges Amt als Präsidentin der UNO-Generalversammlung endet offiziell am 8. September. Ihr Nachfolger wird Khalilur Rahman aus Bangladesch. Baerbock hatte bereits in der Vergangenheit gesagt, sich in New York wohlzufühlen und es zu genießen, in der Vielfalt der Stadt „unterzugehen“ – „und für mich ist das ehrlich gesagt auch manchmal sehr befreiend“, hatte sie kurz nach ihrem Amtsantritt in New York gesagt.