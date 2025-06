Grüne Baerbock: Zum Abschied Attacken auf AfD

Baerbock tritt nun Topjob in New York an

Baerbocks knapp zehn Minuten lange Rede erhielt fraktionsübergreifend Applaus – außer von der AfD. Von der Grünen-Fraktion gab es Standing Ovations, auch in der SPD erhoben sich einige Abgeordnete. Baerbock wurde unlängst zur Präsidentin für die 80. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen gewählt. Ein Job, den sie nun in New York antritt.