Two Fatalities: “Don’t Let That Get to Me!”

“It is with great sadness that we must confirm that Mauro Poncini has died following an accident during practice,” the organizers of the Manx Grand Prix on the notorious Isle of Man announced on social media on Wednesday shortly after 6 p.m. Just two hours later, another shocking report followed: Shortly after the 29-year-old Swiss rider—who had also competed in the legendary hill climbs in Landshaag and Julbach—local hero and father of four Sam Naughton (37) was also killed in a crash.