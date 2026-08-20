Racing on the Isle of Man
Two Fatalities: “Don’t Let That Get to Me!”
Two motorcyclists have died in recent days on the notorious Isle of Man—but the organizers have no plans to cancel the Manx Grand Prix. Thomas Altendorfer from Upper Austria also wants to get back on his motorcycle.
“It is with great sadness that we must confirm that Mauro Poncini has died following an accident during practice,” the organizers of the Manx Grand Prix on the notorious Isle of Man announced on social media on Wednesday shortly after 6 p.m. Just two hours later, another shocking report followed: Shortly after the 29-year-old Swiss rider—who had also competed in the legendary hill climbs in Landshaag and Julbach—local hero and father of four Sam Naughton (37) was also killed in a crash.
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