Attack Solved:
“Fighting dog” turned out to be a Dalmatian
The dog attack on a jogger a few days ago in Grieskirchen, Upper Austria, has been solved. Video surveillance footage from the outdoor pool proved helpful, as the description of the attacking animal would have made the investigation difficult. It turned out that the “fighting dog” was actually a Dalmatian.
It is thanks to the video surveillance at the outdoor pool in Grieskirchen that the dog attack could be resolved. As reported, just under a week ago, a 47-year-old local jogger was attacked by a dog near the outdoor pool and seriously injured by bites.
However, the dog’s owner did not help; on the contrary, she left the “scene of the incident” with her dog. The seriously injured jogger stated that the dog was likely a pit bull.
Municipality Searched the Registry
With the help of the municipality, a search was launched for the animal and its owner. But the search turned up nothing in the registry. No wonder—the “fighting dog” was actually a Dalmatian. However, this was only discovered after reviewing the video footage from the outdoor pool. The animal was clearly visible in the footage. Now the owner, a 38-year-old woman from Grieskirchen, has been identified and is being charged.
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