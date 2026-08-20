“Fighting dog” turned out to be a Dalmatian

Municipality Searched the Registry

With the help of the municipality, a search was launched for the animal and its owner. But the search turned up nothing in the registry. No wonder—the “fighting dog” was actually a Dalmatian. However, this was only discovered after reviewing the video footage from the outdoor pool. The animal was clearly visible in the footage. Now the owner, a 38-year-old woman from Grieskirchen, has been identified and is being charged.