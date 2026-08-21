Je größer der Grund, desto höher die Baulandabgabe

„Kleinere werden zur Kasse gebeten“

Wohnsprecherin Zeliha Arslan ergänzte: „Während im Burgenland Spekulanten und Großgrundbesitzer voll zur Kasse gebeten werden, sind es in Tirol die Kleineren.“ Das Credo müsse aber lauten: Je größer das gewidmete Bauland, desto höher auch die Abgabe. Die Dringlichkeit, das sich immer mehr Menschen aus dem Mittelstand das Wohnen kaum noch leisten könnten, sei von der Landesregierung immer noch nicht verstanden worden.