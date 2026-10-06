Kein Antritt in Wien! Sinner beendet seine Saison

„Zusammen mit den Ärzten habe ich entschieden, dass mein Knie weiter behandelt werden muss. Das heißt, dass die Saison 2026 vorbei ist“, sagte der 25-Jährige in einer Video-Botschaft (oben). „Die letzten Jahre, besonders mit den ATP Finals in Turin, gaben mir so viele schöne Gefühle und besondere Momente und dieses Jahr ist es ganz anders. Momentan muss ich an meine noch lange Karriere denken. Ich werde alles tun, um 100 Prozent fit zurückzukommen.“