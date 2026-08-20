Debate on Recruiting New Officers
“We certainly don’t accept just anyone into the police force”
Federal Police Director Michael Takács (58) on the criticism from staff representatives and Vienna district chiefs, the glaring weaknesses of police applicants, and the future of law enforcement.
We begin this report with the story of a 22-year-old woman from Vienna. Her name is Lisa, and she has been on duty in Vienna’s Favoriten district for the past six months. Staff representatives say conditions there are terrible! FPÖ security spokesperson Reinhold Maier is outraged. Starting September 1, 48 police officers from the federal states are to be permanently seconded to Vienna for three months.
“ÖVP Minister Karner is completely losing control and is finally turning into the gravedigger of our police force. Instead of tackling the problem at its root, he is now plundering the already depleted personnel reserves in the federal states to cover up his complete failure in the federal capital,” says Maier.
The “Krone” examined the figures and spoke with Federal Police Director Michael Takács about the alleged “complete failure” of the force.
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