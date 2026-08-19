Seriously Injured
Worker struck by a toppling crane
On Wednesday morning, a serious workplace accident occurred at a company site in Meggenhofen. According to initial reports, a crane reportedly toppled over there and buried a worker beneath it.
Shortly before 11 a.m. on Wednesday, fire departments from Meggenhofen, Wilhelmsberg, and Aistersheim were called to a company premises in Meggenhofen with the incident code “person trapped under machinery.” According to unconfirmed reports, a crane is said to have toppled over on the premises and buried an employee beneath it.
Taken to the Hospital by Ambulance
The seriously injured man had to be extricated and is reported to have been resuscitated at the scene. As confirmed by the Red Cross, the man was transported by ambulance to Wels Hospital. In addition to the fire departments and emergency medical services, a crisis intervention team was also on site.
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